お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（53）が14日深夜放送のTBSラジオ「おぎやはぎのメガネびいき」でサプライズについて語った。「われわれ、一応芸能界っていう華やかな業界にいますから、誕生日になるとスタッフとかが気を遣ってサプライズをやってくれるんですよ。僕らはヘタで、そういうときにリアクションが取れない…照れちゃって」と矢作。同番組では誕生日を祝う前に予告し、驚くリアクションを各自が練習してくるこ