現在、活動を中断している韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓを相手取り、芸能プロダクション・アドアが提起した専属契約有効確認訴訟の調停が１４日午後、ソウル中央地方裁判所で行われ、メンバーのミンジとダニエルが出席したと、現地メディアのＭＨＮなどが報じた。ＮｅｗＪｅａｎｓの５人は２０２３年１１月、アドアと母体企業のＨＹＢＥに対し「ＮｅｗＪｅａｎｓを絶えず差別・排斥した」「信頼関係の破綻」を理由