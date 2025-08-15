タレント中山秀征（58）が15日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。夏休みをとったMCハライチ澤部佑（39）の代打として進行役を務めた。中山は紹介されると「良いよね、澤部はね。ゆっくり休んでね」と笑った。「なんでかよくわからないけどこういうのって普通後輩が来るもの。澤部が休むと私が来るっていうシステム」と笑った。岩井勇気は「うちの事務所トップが来てくれました。ぽかぽかの代打といえば