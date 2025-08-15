メイプル超合金カズレーザー（41）が15日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。“ゾンビたばこ”に関して、その危険性も含めてコメントした。1964年にベルギーで麻酔導入薬や鎮静剤として開発され、国内では未承認の医薬品成分「エトミデート」が、近年中国で電子タバコで吸引する人が増えるなどして問題化。中枢神経が抑制されて手足のけいれんや泥酔に似た状態になって、ゾンビのようにふらふらと