中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で会見を行い、今季限りで現役を引退することを表明した。残りシーズンの目標、そして引退後について語った。引退後について「これからのことは全く決めてもないので、どうなるかは分からないですけど…」と言葉をかみしめた。「正直、この2、3年、キツい、精神的にもいろいろと考える時期が長かった分、こういう言い方をしていいか分からないですけど、ハッキリ言って野球を嫌いに