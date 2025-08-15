米男子ゴルフのプレーオフ第２戦「ＢＭＷ選手権」初日（１４日＝日本時間１５日、メリーランド州オウイングズミルズのケーブズバレーＧＣ＝パー７０）は悪天による中断があった影響で日没順延となり、すでにホールアウトしたポイントランキング２１位の松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、ボギーなしの６９で回り、１アンダーで首位と７打差の暫定１２位だった。松山は３番パー３でバーディーを奪取すると、その後は