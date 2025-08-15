第２次世界大戦が終わった１９４５年（昭和２０年）はどんな一年だったのかを、当時の女子生徒が描いた絵日記から知る企画展「木更津高等女学生が描いた戦争と平和」が、千葉県木更津市太田の市郷土博物館金のすずで開かれている。３１日まで。学芸員の依田あゆ美さんによると、絵日記は、県立木更津高等女学校（現・県立木更津東高校）の教諭だった蔵持正三さんが「昭和２０年は、日本の歴史上はもちろん、君たちの人生にとっ