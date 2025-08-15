【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が14日、自身のInstagramを更新。仕事終わりの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女、美脚際立つミニスカ姿◆あいさ、膝上ワンピで美脚披露あいさは「1日お仕事だったよーがんばった」とコメントし、仕事後