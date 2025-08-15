本社の前に置かれたインテルのロゴ＝７月１６日、サンタクララ/Justin Sullivan/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米政権が、半導体大手インテルへの出資を検討していると報じられている。ドナルド・トランプ大統領は１１日にインテルのリップブー・タン最高経営責任者（ＣＥＯ）と会談。ブルームバーグは１４日、米政府がインテルに出資する可能性について協議していると報じた。詳細についてはまだ詰めている段階だとしている。政