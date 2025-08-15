40歳くらいになると、老後資金が気になり始める人も少なくありません。多くの人にとって主要な老後の収入となる年金ですが、親から「月20万円の年金をもらっている」と聞いた場合、「それって多いほう？」「自分はどれくらいもらえるのだろうか？」と疑問を抱く人もいるでしょう。 本記事では、年金受給額が月20万円の人の全体における位置づけや、年収が500万円の人が将来受け取れる年金額の目安、さらに年金だけで生活費が