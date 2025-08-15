広島出身の女優、東ちづる（65）が15日、X（旧ツイッター）を更新。春夏通じて53度の甲子園出場を誇る広陵（広島）の野球部内での暴力事案をめぐる騒動に私見を述べた。東は、開星（島根）の野々村直通監督（73）が広陵の暴力問題についてコメントした記事を引用。同監督は、今回の件をめぐって一方的な攻撃や、真偽不明な情報が拡散するSNSの現状に「陰からものを言うというのはひきょうだよね。うちにも匿名で手紙が来たりするん