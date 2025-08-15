人気ストリートブランド「ニューエラ」が、伝統的なネイティブデザインで知られる「PENDLETON®」と夢のコラボレーション♡キャップやバッグはもちろん、アパレルアイテムまで充実のラインナップで、秋のファッションを彩るコレクションが完成しました。機能性とデザイン性を両立したこのシリーズは、全国のニューエラストアおよび公式オンラインストアで8月8日（金）から順次発売。お気に