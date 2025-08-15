元人気セクシー女優の霜月るなが15日、X（旧ツイッター）を更新。自身に寄せられた一部メッセージに対し、怒りをあらわにした。霜月は「今だに、こんなdmしてくる人いるけど。あたしもあなたが不愉快です」と記し、自身に送られてきたというメッセージのスクリーンショットを添付。そこには「こんにちは！あなたの顔ものすごく不愉快です。」「気持ち悪いのでネットやめてください」などと中傷的な内容の文章が複数、書かれていた