timeleszの松島聡が、8月14日（木）に自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを満喫した様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「尊すぎる」松島聡の“パパ感”あふれるTDS満喫ショット■友人とディズニータイム今回松島は、「友人と弾丸で夕方からディズニータイム」とつづり、友人の娘と思われる女の子と写る2ショットなどを公開した。投稿では、松島が女の子と手をつないで歩いている様子を写した