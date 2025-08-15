°ÎÂç¤µÃÎ¤é¤º¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¡²¬»Ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡ÖFusic¡×Éû¼ÒÄ¹¡¦ÉÍºêÍÛ°ìÏº¤µ¤ó(X @hama4160)¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡¢10Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤è¤¯¾®³Ø¹»¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¿¡£Åö»þÄã³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¤½¤Î°ÎÂç¤µ¤òÃÎ¤é¤º¡Ø¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤à¥·¥å¡¼¥È¤ËÂç¿Íµ¤¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈX¤Ç²óÁÛ¡£¡Ö¤±¤É¤¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¡¢¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·