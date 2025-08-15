長崎県の男女群島周辺海域でサンゴを密漁したとして、長崎海上保安部は１５日、外国人漁業規制法違反（漁業等の禁止）の疑いで中国籍の男５人と日本人の男１人を逮捕したと発表した。逮捕は７月６日と２５日。長崎地検は中国籍の５人について８月１５日、漁業法違反（無許可操業）で長崎地裁に起訴した。発表によると、中国籍の５人（２６〜６０歳）は７月５日、男女群島北西の肥前鳥島（長崎県五島市）付近の海域で、外国籍で