15Æü¡¢¾±¸¶»Ô¤Ç¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¾±¸¶»Ô¤Î¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤Ï¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë£±·î¤ÏÀÑÀã¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤ê¡¢¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ñ¤Ë¤Ï£²£°£°£µÇ¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌó£²£°£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »²²Ã¼Ô¤Ï ¡Ö·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤Ë¤¿¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¡× ¡Ö¶µ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶µ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤òÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤­¤ì¤Ð¡× ¤Ê