少年時代の純粋で美しい感性を、こんなにも洗練させることができるのか――。8月9日、Kアリーナ横浜で開催された『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』のステージに立つTWSを観て、そう思わずにはいられなかった。【ライブ写真ギャラリー】2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN”たった7秒で自分がどんな人か見せられる”という自信のこめられた「Oh Mymy：7s」により、ライブはスタート。クールな照明と鋭い視線は、作品の