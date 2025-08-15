かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど」が１３日に放送された。「関西人が愛したスターＳＰ」として、かつて出演した俳優・小沢仁志の名言を改めて紹介した。小沢は「松方さんにはすごく良くしてもらって。俺自身が最後の弟子だと思ってるから。本当に可愛がってもらった」と故松方弘樹さんの思い出を話した。小沢は「あの人は打ち上げがすごいじゃないですか。ドラマを１週間に１本撮っていて毎週末