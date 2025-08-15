ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（東証プライム：3765）は8月14日、同社の元幹部社員が過去数年にわたり会社資金を不正流用していたことを明らかにした。被害総額は約3億4600万円にのぼり、同社は7月24日付で当該元社員を懲戒解雇。現在、刑事告訴に向けた協議を進めているという。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■架空発注と不正支払い発表によると、元社員は外部の仕事依頼サイトを