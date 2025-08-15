【Pastel☆Parade】 8月27日 発売予定 価格：未定 room6は、Steam用おてがるポップなリズムゲーム「Pastel☆Parade」の発売日を8月27日に決定した。価格は未定。 「Pastel☆Parade」は、タイミングに合わせてテンポよくボタンを押すという簡単操作で楽しめる爽快リズムゲーム。ゲームジャム「unity1week」で5万回以上閲覧され、総合1位を獲得した「Let’s Sp