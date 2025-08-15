¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¸µÃËÀ­¿¦°÷¤¬¶¨µÄ²ñ¤«¤é¤ª¤è¤½3200Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏµîÇ¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²£ÎÎ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î40Âå¤Î¸µÃËÀ­¿¦°÷¤Ç¤¹¡£ ¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï²ñ·×¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯ÅÙ¤«¤é2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¶¨µÄ²ñ¤ÎÄÌÄ¢¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê°ú¤­½Ð¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½3200Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹