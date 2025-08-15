Photo: カネコヒデシ 40℃を越える地域が統計史上最多を記録するなど、まさにヒートアイランドと化しているニッポン。にわかに注目を集めるファン付きジャケットもいいけど、今回は老舗スポーツメーカーが開発したあたらしい猛暑対策グッズを試してみました。スポーツを通して培ってきたクーリング設計 Photo: カネコヒデシ