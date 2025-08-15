フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）が15日、生放送され、MC「ハライチ」の澤部佑（39）の代打に大物芸能人が登場した。この日は澤部が夏休みのため欠席。相方の岩井勇気が事情を説明し「代打MCは中山秀征さん！ありがとうございます」と紹介した。「ヒデさ〜ん」と迎えらえた中山は「あの〜いいよね、澤部はね」とし「こういうのって後輩が来るもんなんだけどね（笑）澤部が休むと私が来るシステム。ありがとうござ