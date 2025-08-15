149.73¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 149.30200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 149.00¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 148.39°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 147.8121Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 147.5310Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 147.37°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 147.19¸½ÃÍ 146.05¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 145.88¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 145.51100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 145.39°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 145.23°ìÌÜ¶Ñ