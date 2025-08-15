夏の甲子園（第107回全国高等学校野球選手権大会）8日目にあたる8月13日に、前年の春夏甲子園王者が大会史上初めて初戦で激突した。2024年センバツ（第96回選抜高等学校野球大会）優勝投手の佐藤龍月選手（群馬／健大高崎）は、約1年前にトミー・ジョン手術を受け、甲子園出場は「ほぼ諦めかけていた」という。 【TVer】“昨春王者”健大高崎を惑わす魔球！これはストレートか、いやチェンジアップか？“昨夏王者