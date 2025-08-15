¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡ÛAKB48¤ÎÊ¿ÅÄÐÒ´õ¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÉñÂæ°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ»Ñ¢¡Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¢Çò¤¤¥Õ¥ê¥ë°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨È´·²Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö°áÁõ¤âÈ±·¿¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤ó¤ë¤ó¡×¤ÈÉñÂæ¤Ç¤Î°áÁõ¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎËþÂ­´¶¤òÉ½¸½¡£Çò¤¤¥Õ¥ê¥ë¤ò»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¡¢¤æ¤ë¤¯ÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ