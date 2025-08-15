（台北中央社）台湾の新憲法制定や台湾正名（「台湾」への名義置き換え）を目指す民間団体「台湾国家聯盟」は14日、「終戦80周年宣言」を発表し、政府に対し、8月15日に記念式典を開催することや、国家正常化による国際社会復帰などを訴えた。同連盟は、台湾の民主主義や自由、国家主権の自己認識の強化こそが、台湾が国際社会に復帰し、東アジアの平和を促進する上での唯一の道だと指摘。1951年のサンフランシスコ平和条約で台湾