ペッパーフードサービスが急反落している。１４日の取引終了後に２５年１２月期単独業績予想について、営業利益を１億２９００万円から１１００万円（前期比８５．１％減）へ、最終損益を５４００万円の黒字から９０００万円の赤字（前期２８００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。 上期にレストラン事業の売上高が伸長したことなどから、売上高は１４３億１６００万円から１４６億１８０