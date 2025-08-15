敗戦に打ちひしがれた日本人を待っていたのは、人間の尊厳を命と天秤にかける日々だった。日ソ中立条約を破って侵攻してきたソ連軍が、日本人男性だけでなく女性へも暴行や横暴な要求を行ったのだ。敗戦直後の旧満州で起きた出来事を語った女性たちの証言を振り返る。※本稿は、朝日新聞社編『女たちの太平洋戦争』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。ソ連兵の暴行に怯えた日々、いまだに傷を引きずっている〈中国山