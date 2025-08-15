ジモティーが一時ストップ高まで買われ、年初来高値を更新した。同社は１４日取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の単独営業利益が前年同期比５．２％減の２億７８００万円になったと発表。ただ、４～６月期に限れば前年同期比２３．４％増の１億５８００万円となったことが好感されているようだ。 売上高は第２四半期累計が同２．７％増の９億４５００万円、４～６月期では同９