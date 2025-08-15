¸á¸å£±»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£·£±£¶¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¸£³£µ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¶£·ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£²£·¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¶ä¹Ô¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢ÊÝ¸±¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¡¢¶âÂ°À½ÉÊ¡¢ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¤Ê¤É¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS