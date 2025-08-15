JRAは15日、第61回（GII、札幌芝2000m）の枠順を発表した。着外が続いた春GIから巻き返し狙うステレンボッシュは4枠8番、函館記念勝ちのヴェローチェエラは5枠10番、北の大地で重賞2勝目を目指すホウオウビスケッツは3枠5番から発走する。 ■真ん中枠が低調 過去10年、最多の4勝を挙げるのは1枠で【4.0.2.7】勝率30.8％、複勝率46.2％、回収値は単勝257、複勝116と高値安定。1枠から中団以下で運んだ馬が【4.0.1.4】、当日