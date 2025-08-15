作家の深沢潮さん外国にルーツのある人への差別的なコラムが「週刊新潮」に掲載されたとして作家の深沢潮さんが新潮社に謝罪を求めた問題で深沢さんの代理人は15日、同社から、差別的かつ人権侵害に当たるようなコラムを掲載する考えはなかったとの回答があったと明らかにした。代理人は同社に対し、コラムの内容が人権侵害に当たるという認識を持っているかどうかについて再回答を求めた。朝鮮半島にルーツがある深沢さんは、