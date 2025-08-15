『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramにて、宮舘涼太とラウールの学ラン姿が公開された。 【画像】宮舘涼太＆ラウールの“学ラン”ショット／【動画】Snow Man学園ドラマ「SOOKIES」予告映像 8月15日の放送で新企画の「SOOKIES」がスタート。Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジ