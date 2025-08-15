俳優・武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝らを輩出した若手俳優の登竜門『第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』BEST30お披露目記者会見が15日、都内で開催された。BEST30に選ばれた候補者と、37代フォトジェニック賞に選ばれた谷原七音が出席した。【ソロカット多数】個性豊か！様々な魅力を発揮しスピーチする『ジュノンボーイ』BEST30雑誌『JUNON』（主婦と生活社）が主催する同