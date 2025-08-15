総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海が14日（日本時間15日）、自身のYouTube「ほのぼのかいちゃんねる」を更新。同級11位ティム・エリオット（米国）と対戦する16日（同17日）に控えた「UFC319」のメディアデーの様子を公開した。 ■「今回はラフにいきます」と宣言 朝倉は「UFC319」のメディアデーに参加。サイン対応やインタビューを順調にこなす舞台裏を公開した。 メディアデー1日目には、取