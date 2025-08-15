Number_iの平野紫耀（28）が14日深夜放送の「Number_iのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。最近ハマっていることについて語った。最近ハマっていることを聞かれた平野は「僕もバイクは凄い好きだから自分でいじったり、おじさん友達ともする」とした上で、「最近でいうと僕はシャワーヘッド」と告白。「“このシャワーヘッドも使ってみたいな”“このシャワーヘッドも使ってみたいな”って思って、気づいたら6