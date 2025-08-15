¢£MLB¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 5¡Ý3 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê35¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢5²ó1/3¡Ê81µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨10¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î10¾¡ÅþÃ£¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê31¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê10¿ÍÌÜ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¿ûÌî¡£5-0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÅÓÃæ¤Ç±«¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢1»à¤«¤éJ.¥Í¡¼¥é¡¼¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Æ