ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÅý¼£¤«¤é¤Î²òÊü¤òµ­Ç°¤¹¤ë¼°Åµ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î¶¯¤¤·ëÂ«¤ò²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï8·î15Æü¤òÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡ÖÁÄ¹ñ²òÊü¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢º£Ç¯¤Ç80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ê¿¾í¤Ç14Æü¡¢½Ë²ì¹Ô»ö¤¬³«¤«¤ì¡¢¶âÁí½ñµ­¤¬ËÌÄ«Á¯¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ò¸ü¶ø¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È½ËÅÅ¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶âÁí½ñµ­¤Ï½Ë²ì¹Ô»ö¤Î±éÀâ¤Ç¡ÖÌ±Â²