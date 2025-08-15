◆プロボクシング▽ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級（約５２・１６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・昼田瑞希―同級８位ナオミ・カルデナス（８月１５日＝日本時間１６日、米カリフォルニア州チュマッシュ・カジノ・リゾート）ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・昼田瑞希（２９）＝三迫＝が８月１５日（日本時間１６日）に米カリフォルニア州のチュマッシュ・カジノ・リゾートで５度目の防衛戦に臨む。１４日（同