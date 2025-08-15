落語家の露の都、桂慶枝が１５日、大阪の天満天神繁昌亭で「天満天神繁昌亭開場１９周年記念特別公演」（９月１５日）の会見を行った。１日３公演実施される本公演では「繁昌亭思い出トーク」として、笑福亭鶴瓶、露の都、桂米團治、林家染二による「風水が決めた〜繁昌亭隆盛のはじまり〜」。月亭八方、桂春若、笑福亭仁智、笑福亭松喬による「あの高座、この瞬間〜繁昌亭裏話〜」。桂文枝、桂春團治、桂小文枝による「時を