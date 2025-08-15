¥¸¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤Ï¡¢JAL¥â¥Ð¥¤¥ë¿·µ¬·ÀÌó¤Ç500¥Þ¥¤¥ë¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë²ñ°÷¸ÂÄê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò8·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ò·ï¤Ï¡¢JAL¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¿·µ¬·ÀÌó¤·¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òJAL¥«¡¼¥É¤ËÀßÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎJAL¥â¥Ð¥¤¥ëÍøÍÑÊ¬¤ò´Þ¤àÆ±¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ³Û¤¬30,000±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡£Ã£À®¼ÔÁ´°÷¤Ë500¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤ÏJAL¥«¡¼¥É¤Î¸Ä¿ÍËÜ²ñ°÷¤È²ÈÂ²²ñ°÷¤Ç¡¢Ë¡¿Í²ñ°÷¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£