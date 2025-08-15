「揉めるのはお金持ちだけ」「我が家は仲が良いので大丈夫」などと考えていても、いざその場となると、摩擦が生じることが多いという遺産分割。「家族の信頼関係やこれまでの人生、そしてこれからの生活に深く関わる、非常にデリケートな作業で、単なるお金の問題ではない」と話すのが、中垣健税理士事務所の中垣健所長です。今回、中垣所長が携わったある家族の相続案件をご紹介。最初は円満に進んでいたはずの遺産分割協議が、思