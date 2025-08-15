15Æü¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¹­Åç»Ô¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤é¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾â¡×¤òÌÄ¤é¤·¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾â¡×¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½¸²ñ¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤éÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¸²ñ¤Ï¹­Åç¥æ¥Í¥¹¥³¶¨²ñ¤¬2000Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¡¢¹â¹»À¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¹­ÅçÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¥æ¥Í¥¹¥³ÈÉ ²ÏÅÄ¼Âºù¤µ¤ó¡Ö¸©³°¤Î½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯´¶