2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（公開日：2025年2月13日）＊＊＊＊＊＊厚生労働省が実施した「令和4年 国民生活基礎調査」で、頻尿の自覚症状がある人の割合（有訴者率）は、人口1000人あたり38.8人だったそう。年齢を重ねると、頻尿や尿もれといった尿トラブルに悩む方が増えてきますが、女性泌尿器科専門医の関口由紀先生によると「50代60代では頻尿や尿もれなど