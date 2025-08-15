「ニカゲーム」などの人気番組を生み出したテレビ朝日系深夜のチャレンジ枠・バラバラマンスリーの新番組『山里亮太の愛情ナレーション』（毎週木曜深3：25※一部地域を除く）の第2回が14日深夜に放送された。【写真】仲良くパンダカーに乗る西山智樹＆前田大輔この番組は、令和の若手アイドル・芸人たちが街ブラロケに挑戦したVTRに、南海キャンディーズの山里亮太がナレーションと手書きメモで“愛情あふれるツッコミ”