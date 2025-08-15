経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「パートの社会保険加入は得？ 損？」です。（イラスト：さかがわ成美「婦人公論」2025年8月号より掲載）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *パートの社会保険加入は得？ 損？2025年の年金制度改正法案で、基礎年金の底上げと並んで大きな柱となっていたのが「106万円の壁」の撤廃。