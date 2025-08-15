時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは千葉県の50代の方からのお便り。子どもの頃からお風呂が好きだったが、あるドラマがきっかけでサウナで「ととのう」体験をしたくなり――。* * * * * * *サウナで「ととのう」とにかくお風呂が好きな子供だった