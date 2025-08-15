続編『Mr.ノーバデイ2』の日本公開が、ぶじ2025年10月24日に決定している。地味で平凡な“何者でもない男”が、眠っていた戦闘スキルを蘇らせてブチギレ復讐劇を繰り広げるハードボイルド・アクションだ。 主人公のおじさん、ハチ・マンセルを演じるのは「ベター・コール・ソウル」でもおなじみのボブ・オデンカーク。「ベター・コール・ソウル」は大人気シリーズ「ブレイクング